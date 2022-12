Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

PKW überschlägt sich

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Samstagabend (17. Dezember 2022) ereignete sich auf der Venloer Straße in Wankum ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Mann aus Gelsenkirchen war gegen 21:40 Uhr in einem Mazda CX-3 auf der Venloer Straße in Richtung Wankum unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr einen Leitpfosten, touchierte ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Letztlich landete der Mazda auf dem Dach in einer tiefergelegenen Böschung neben der Fahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich um den 46-jährigen Fahrer des Wagens, bis die Rettungskräfte eintrafen. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Ein Sachverständiger erschien am Unfallort, der schwer beschädigte Mazda wurde sichergestellt. Einsatzkräfte sperrten die Venloer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell