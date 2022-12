Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall

61-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Freitag (16. Dezember 2022) gegen 12:45 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Roggenstraße / Gartenstraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 51-jährige Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Seat die Kardinal-Galen-Straße in Richtung Roggenstraße und beabsichtigte dort nach links in die Gartenstraße abzubiegen. Gleichzeitig überquerte eine 61-jährige Fußgängerin aus Weeze die Gartenstraße, wo sie von dem Seat erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Dadurch zog sich die Weezerin schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht werden. Der am Unfall beteiligte Pkw wurde durch die Einsatzkräfte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich gesperrt. (ms)

