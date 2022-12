Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Sechs falsche Euroscheine im Bezahlverkehr gelangt

Kreis Kleve (ots)

In den Monaten November und Dezember sind im Kreis Kleve mehrere sogenannte "Blüten", also gefälschte 20 Euro und 50 Euro Banknoten in den Bezahlverkehr gelangt. Die Polizei rät, bei der Annahme von Euroscheinen genauer hinzuschauen. Echte Scheine erkennt man an den Sicherheitsmerkmalen. Dabei handelt es sich um den Hologrammstreifen, die Smaragdzahl, ein Portrait-Hologramm und ein Portrait-Wasserzeichen. Das Papier der Banknoten besteht aus Baumwolle und fühlt sich griffig und fest an. Geschäftsleute sollten im Verdachtsfall Prüfgeräte einsetzten. (ms)

