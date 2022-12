Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Einbruch: Täter gelangten aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen nichts ins Haus

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (14. Dezember 2022), 20:00 Uhr und Donnerstag (15. Dezember 2022), 08:00 Uhr kam es am Rosenbroecksweg in Kevelaer zu einem Einbruchsversuch. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhaus und versuchten dort in eine Garage einzudringen. Als Ihnen diese nicht gelang, ließen Sie von der Garage ab und versuchten über den rückwärtigen Bereich des Hauses, in dieses zu gelangen. Dafür schoben die Täter eine Rollade nach oben und warfen zwei Fensterschieben ein. Da die Fenstergriffe mit Schlössern gesichert waren, gelang es den Tätern nicht ins Innere des Hauses zu gelangen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Die Polizei rät:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

Verschließen Sie immer Ihre Haus- oder Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

Verschließen Sie ebenso Fenster, Balkon und Terrassentüren komplett, auch wenn Sie Ihre Wohnung nur für eine kurze Zeit verlassen, denn gekippte Fenster sind offene Fenster!

