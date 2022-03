Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge aus Keller gestohlen/Dreister Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte verschafften sich, vermutlich innerhalb des letzten Monats, Zutritt zu einem verschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Honseler Straße. Die Täter schraubten dafür offenbar die Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ab. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Werkzeugkoffer und eine Bohrmaschine. Die Eigentümerin stellte den Einbruch am Montagnachmittag fest. (schl)

Eine 22-jährige Lüdenscheiderin vergaß in einem Drogerie Markt an der Knapper Straße ihr Mobiltelefon nach dem Einkaufen im Einkaufwagen. Sie verließ anschließend den Laden. Wenig später stellte sie das Fehlen fest und meldete sich an der Kasse des Marktes. Die Mitarbeiterin teilte ihr mit, dass eine andere Kundin das Handy gefunden und auch an der Kasse abgegeben habe. Eine andere Frau habe sich daraufhin gemeldet und als vermeintliche Freundin des Besitzers ausgegeben. Sie habe das Handy daraufhin ausgehändigt und die Frau habe den Laden verlassen. Eine Beschreibung der Täterin liegt nicht vor. (schl)

