Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Blauer Pkw entfernt sich vom Unfallort

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (14. Dezember 2022) gegen 16:00 Uhr kam es in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein 15-jähriger Jugendlicher war mit seinem Fahrrad auf der Van-Gülpen-Straße in Fahrtrichtung Großer Wall unterwegs, als er aufgrund eines aus einer Einfahrt herausfahrenden blauen Pkws abbremsen musste. Der Jugendliche verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Der Fahrer des blauen Pkw hielt an, eine weibliche Beifahrerin stieg aus und schaute sich nach dem Jugendlichen um. Als die Frau zurück ins Auto gestiegen war, setzte das Fahrzeug seine Fahrt vom Unfallort fort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell