POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Goch (ots) - Am Mittwoch (14. Dezember 2022) gegen 15:30 Uhr verprügelten zwei unbekannte Jungen einen 15-Jährigen aus Uedem an einer Bushaltestelle am Südring. Durch die Faustschläge ging der Angegriffene zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt wurden. Die bislang unbekannten Schüler sind 13 - 14 Jahre alt und etwa 150 ...

