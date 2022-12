POL-KLE: Geldern: Verkehrsstörungen am Samstag (17. Dezember 2022) aufgrund von Traktoren-Korso möglich

Straelen (ots) - Im Zeitraum von Montag (12. Dezember 2022), 14:30 Uhr und Dienstag (13. Dezember 2022), 12:30 Uhr, kam es in Straelen an der Adresse Grüner Weg, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei einen grünen Eisengitterzaun. Die Eigentümer mussten an dem Zaun Lackkratzer sowie eine verbogene Eisenstange feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ...

mehr