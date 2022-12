Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Eichenbäume beschädigt

Gemeinde lobt Belohnung aus

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (07. Dezember 2022) wurden an der Klever Straße in Kranenburg zwei Eichenbäume beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter schnitten zwei Bäume nicht fachgerecht zurück und verursachten dadurch einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Gemeinde Kranenburg hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen eine Belohnung in Höhe von EUR 500,- ausgelobt.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell