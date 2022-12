Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Garage

Täter stehlen Pedelec und lassen Fahrrad zurück

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. Dezember 2022) sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses auf der Baegertstraße eingedrungen. Sie entwendeten ein Damen-Pedelec der Marke Diamant. Außerdem stahlen sie eine Brille sowie eine Lampe aus dem Auto, das in der Garage stand. Am Morgen fanden die Anwohner ein fremdes Herrenfahrrad der Marke Pegasus in ihrer Einfahrt, das vermutlich die Täter dort zurückgelassen haben. Möglicherweise stammt auch dieses Rad aus einem Diebstahl. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem herrenlosen Rad geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell