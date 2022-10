Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Hermsdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich zweimal war die Polizei am Mittwoch in Hermsdorf im Einsatz. Am Vormittag nutzte ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rodaer Straße einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit. Aus einem unverschlossenen Pkw entwendete er einen Laptop im Wert von 1000,- Euro. Die 49-jährige Halterin des Fahrzeuges holte sich zeitgleich einen Einkaufswagen aus dem gegenüberliegendem Unterstand. Am Nachmittag ereilte eine 35-Jährige in der Uthmannstraße ein ganz ähnliches Schicksal. Zwar hatte die Frau ihren Pkw verschlossen, dennoch gelang es dem unbekannten Täter das Fahrzeug beschädigungsfrei zu öffnen. Die Handtasche der jungen Frau wurde entwendet, in der sich neben ihrem Handy auch ihr Portmonee befand. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der 036428 - 640 zu melden.

