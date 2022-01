Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots)

Am Freitag, den 31.12.2021, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Schöberl-Straße. Der unbekannte Täter drang vermutlich durch Einschlagen der Balkontür in die Wohnung ein und durchwühlte diese. Durch das Einschlagen der Balkontür dürfte der Täter entsprechend Lärm verursacht haben. Mögliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter der 06232-1370 entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell