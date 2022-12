BPOL NRW: Freiheit für 1.800 Euro dank Kumpel - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots) - Am Freitagnachmittag (02. Dezember) nahmen Bundespolizisten in ziviler Kleidung in Dortmund-Hörde zwei Taschendiebinnen auf frischer Tat fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl zuvor nicht bemerkt. Gegen 15 Uhr befanden sich Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) am Dortmunder Hauptbahnhof, als ihnen zwei bekannte Taschendiebinnen auffielen. Die beiden Frauen ...

mehr