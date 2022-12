Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei überführt Tatverdächtigen anhand Profil im sozialen Netzwerk

Dortmund - Duisburg - Bünde (ots)

Am frühen Samstagabend (03. Dezember) soll ein zunächst Unbekannter eine junge Frau im Regionalexpress auf dem Weg nach Dortmund belästigt haben. Bundespolizisten gelang es, die Identität des Mannes aufgrund seiner vorherigen Äußerungen gegenüber den Frauen festzustellen.

Gegen 20 Uhr suchte eine 18-Jährige in Begleitung ihrer Eltern und einer Freundin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund an. Sie gab an, gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Begleiterin gegen 17:50 Uhr in Düsseldorf in den RE1 (in Richtung Dortmund) gestiegen zu sein. Nach dem Halt in Duisburg soll ein Mann in die Sitzgruppe der beiden Frauen Platz genommen haben. Kurz darauf habe er die Deutsche angesprochen und ihr Komplimente gemacht. Die junge Frau habe jedoch nicht reagiert.

Kurze Zeit später soll er ihr dann die Daten seines Social Media-Accounts genannt haben. Anschließend soll der zunächst Unbekannte sich zu ihr herübergebeugt und ihr über den Kopf durch die Haare gestreichelt haben. Die Dortmunderin habe sich dadurch belästigt und zudem sehr unwohl in dieser Situation gefühlt. Beim Halt in Dortmund verließen die jungen Frauen den Zug, ebenso wie der 31-Jährige.

Der irakische Staatsbürger hatte den Dortmunderinnen während der Fahrt erzählt, dass er von Dortmund weiter in Richtung Minden reisen würde. Die Beamten kontaktierten unverzüglich die Bundespolizei in Hamm und baten um Nachschau im Zug. Der Mann konnte jedoch nicht festgestellt werden. Mit Hilfe seiner Angaben, welche er gegenüber den Frauen tätigte, konnte so die Identität des Mannes festgestellt werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Polizeibekannten aus Bünde ein.

