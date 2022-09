Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Kriminelle haben es auf Kellerabteile im Mehrfamilienhaus abgesehen

Darmstadt (ots)

Auf mindestens vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Rhönring hatte es ein noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (30.8.) und Donnerstag (1.9.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen begab sich der Täter in den unverschlossenen Kellerbereich und machte sich dort an den Schlössern der Abteile zu schaffen. Mit Gewalt verschaffte er sich vereinzelt Zugang und suchte nach Wertvollem. Ob und in welchem Umfang er Beute machte, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 ermittelt und sucht Zeugen. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Hauses beobachten können? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die der Aufklärung der Taten dienlich sind? Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

