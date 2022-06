BPOLI-OG: Körperverletzung am Bahnhof Appenweier

Kehl (ots) - Gestern am Nachmittag klingelte es beim Bundespolizeirevier in Kehl. Ein 54-jähriger Türke, der in Straßburg lebt, fragte nach, ob gegen ihn etwas vorliegen würde. Wenn ja, würde er es gerne aus der Welt schaffen. Die Fahndungsüberprüfung mit dem Namen des Mannes ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 700 Euro oder ersatzweise 70 Tage Haft verurteilt worden. Der Mann hatte das Geld dabei ...

