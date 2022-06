Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungstreffer in Neuried

Neuried (ots)

Die intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben gestern einen Fahndungserfolg gebracht. Eine Streife der Bundespolizei stoppte einen PKW auf der L98 und überprüfte den Insassen. Dieser, ein 54-jähriger Georgier, könnte nur ungültige Dokumente vorlegen. Die Fahndungsabfrage des Mannes ergab, dass er mit vier Vollstreckungshaftbefehlen gesucht wird. Er wurde viermal wegen Diebstahls verurteilt und sollte insgesamt eine Geldstrafe von 2250 Euro bezahlen oder ersatzweise 165 Tage in Haft gehen. Das Geld konnte er nicht aufbringe. Nach den Maßnahmen im Ermittlungsverfahren, er hält sich unerlaubt in Deutschland auf und wird deshalb angezeigt, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ausländerbehörde übernimmt die weiteren Maßnahmen nach der Haftentlassung.

