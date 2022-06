Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vollstreckungshaftbefehl in Kehl

Kehl (ots)

Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich ist die Bundespolizei heute auf der Straßburger Straße in Kehl fündig geworden. Dort wurde ein Mann kontrolliert, als er mit Arbeitskollegen auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte war. Er konnte keine Ausweisdokumente vorweisen und gab seine Daten mündlich an. Die Fahndungsabfrage zeigte, dass der 37-jährige Franzose mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht wurde. Er war wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden und sollte nun 1500 Euro Strafe zahlen oder für 30 Tage ins Gefängnis gehen. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde der in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell