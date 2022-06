Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl in Kehl vollstreckt

Kehl (ots)

Gestern wurde im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich ein 38-jähriger Franzose festgestellt. Der Mann wurde von den Beamten der Bundespolizei am ZOB in Kehl angehalten. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Jetzt musste er entweder 390 Euro Geldstrafe zahlen oder für 78 Tage in Haft gehen. Nach kurzem Überlegen beglich er die Geldstrafe und durfte danach gleich seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell