Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Kehl (ots)

Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich wurde gestern eine Urkundenfälschung aufgedeckt. Ein 33-jähriger algerischer Staatsbürger wurde auf der Straßburger Straße in Kehl von den Bundespolizisten angesprochen. Er legte bei der Kontrolle einen italienischen Personalausweis vor. Dem kontrollierenden Beamten vielen sofort Fälschungsmerkmale am Dokument auf. Der Personalausweis war komplett gefälscht. In seiner Vernehmung gab der Algerier zu, dass er das Dokument gekauft hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde er nach Frankreich zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell