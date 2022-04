Polizei Bochum

POL-BO: Witten: Streit zwischen Autofahrerinnen mündet in Körperverletzung und Unfallflucht

Witten (ots)

Ein Streit zwischen zwei Autofahrerinnen endete am Dienstag, 5. April, auf der Wittener Crengeldanzstraße mit einer fahrlässigen Körperverletzung samt Unfallflucht.

Gegen 16.45 befuhr die Geschädigte, eine 30-jährige Wittenerin, die Crengeldanzstraße in Fahrtrichtung Bochum. An der Einmündung Crengeldanzstraße / Breite Straße geriet die Wittenerin aufgrund eines vorangegangenen Fahrfehlers mit einer unbekannten Autofahrerin in Streit, als diese neben ihr an einer roten Ampel stand.

Daraufhin stieg die Wittenerin aus ihrem Fahrzeug aus, um die spätere Beschuldigte in ihrem Pkw, einem weißen Nissan Qashqai mit Bochumer Kennzeichen, zu fotografieren. Währenddessen sprang die Ampel laut Angaben der Wittenerin auf Grün, woraufhin die Beschuldigte weiterfuhr, die 30-Jährige an der Hüfte touchierte und sich anschließend vom Unfallort entfernte.

Die 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich auf eigenen Wunsch selbstständig zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Die Beschuldigte wurde als Frau zwischen 45 und 55 Jahren mit blonden Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, beschrieben. Außerdem sei die Dame laut Zeugenbeschreibung "adipös" gewesen und habe eine schwarze Jacke mit Pelz getragen.

Das Verkehrskommissariat bittet nun die Verursacherin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

