Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl der hinteren Kennzeichentafel - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag zum Samstag von einem Pkw Kia Sportage die hintere Kennzeichentafel. Die Tat ereignete sich am Dornheimer Berg, auf einem Parkplatz. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 0277969/2021, mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung. (rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell