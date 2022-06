Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am Samstag wurde ein 28-jähriger Deutscher von einer Bundespolizeistreife im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich am Bahnhof Offenburg kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass er gesucht wird. Das Gericht hat Haftbefehl erlassen, weil er für seine Verhandlung nicht greifbar war. Nach der Vorführung beim Richter wurde der Mann in die Haftanstalt gebracht und wartet dort auf seine Verhandlung.

