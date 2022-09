Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim und machen Beute

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Ein Einfamilienhaus in der "Alte Dieburger Straße" ist am frühen Freitagmorgen (2.9.) von einem ungebetenen Besucher heimgesucht worden. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Täter ein gekipptes Wohnzimmerfenster, um sich gewaltsam Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 3.40 Uhr und 3.50 Uhr eingegrenzt. Auf der Suche nach Beute wurde der Unbekannte fündig und flüchtete. Die Schadenshöhe wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise Verdächtiges beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

