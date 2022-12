Goch-Kessel (ots) - Am Mittwoch (14. Dezember 2022) gegen kurz vor 13 Uhr war eine 69-jährige Autofahrerin auf der Kranenburger Straße (B504) in Richtung Kranenburg unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Kia Venga prallte gegen einen Baum am linken Straßenrand und kam auf einem Acker zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau aus Goch schwer verletzt. Ersthelfer ...

mehr