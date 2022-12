Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Kontrolle eines 33-jährigen Fahrers führt zu Strafverfahren

Straelen (ots)

Am Montag (12. Dezember 2022) überprüften Einsatzkräfte der Polizei einen 33-jährigen Mann und den Pkw, mit dem er unterwegs war bei einer Verkehrskontrolle an der Von-Galen-Straße in Straelen. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Verdacht der Beamten, dass der Fahrer außerdem unter Drogeneinfluss stehen könnte, erhärtete sich durch einen positiven Drogenschnelltest, woraufhin ihm auf der Polizeiwache in Geldern eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Überprüfung des Wagens wurde klar, dass dieser in Viersen entwendet wurde und die Kennzeichen in den Niederlanden gestohlen waren. Schlussendlich war der 33-Jährige nicht an der von ihm angegebenen Wohnanschrift in den Niederlanden gemeldet. Gegen ihn wird nun wegen aller Delikte im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt. (ms)

