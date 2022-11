Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Künkelstraße hat ein 79-jähriger Motorradfahrer am Dienstag, 15. November, schwere Verletzungen erlitten.

Soweit bislang bekannt, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin mit einem Volkswagen UP um 14.45 Uhr die Künkelstraße in Fahrtrichtung Alsstraße und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Gleichzeitig war der Motorradfahrer in entgegengesetzter Richtung auf der Künkelstraße unterwegs. Beim Abbiegen kann es zu dem Unfall. Der Motorradfahrer stürzte, verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn nach Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus.

Der VW verblieb fahrbereit, die Autofahrerin unverletzt. Das Motorrad stellten die Polizisten zur Eigentumssicherung sicher. (cw)

