Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Alkohol-und Drogeneinfluss

Landkreis Sonneberg (ots)

Kolleginnen und Kollegen der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld und Beamte der Sonneberger Dienststelle stellten am gestrigen Montag zahlreiche Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit Alkohol/ Drogen im Landkreis Sonneberg fest. So fuhr am Nachmittag ein 38-Jähriger einen nicht versicherten E-Scooter im Bereich des Piko-Platzes und zusätzlich erbrachte ein durchgeführter Drogenschnelltest Hinweise auf eine Betäbungsmittelbeeinflussung. Kurz Zeit später wurde ein 40-Jähriger einer Kontrolle in der Bert-Brecht-Straße unterzogen. Auch hier ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige erstattet wurde. Darüberhinaus wurde ein Fahrer gegen 21:30 Uhr in der Eisfelder Straße in Neuhaus am Rennweg kontrolliert. Eine Atemalkoholmessung bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Und schließlich wurde kurz vor Mitternacht ein 25-jähriger Fahrer in der Neustadter Straße in Sonneberg verkehrsrechtlich kontrolliert. Auch er war mit einem Atemalkoholwert von über 0,6 Promille unterwegs und muss sich nach Durchführung eines gerichtsverwertbaren Tests im Sinne einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

