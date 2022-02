Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Beschädigung von PKWs

Neuhofen (ots)

Am 31.01.2022, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter zwei hintereinander geparkte PKWs in der Speyerer Straße durch Einschlagen einer Seitenscheibe beschädigt. Gegenstände wurden aus den PKWs keine entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

