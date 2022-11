Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern; Pkw übersieht beim Abbiegen Radfahrerin

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Zum Teil schwere Verletzungen erlitt eine 94-jahre alte Frau die mit ihrem Fahrrad in Rheinzabern unterwegs war. Die Dame befuhr die Rülzheimer Straße und wollte nach links in Richtung der Straße "Neun-Morgen" abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem PKW diese und wollte in die Rülzheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer die Radfahrerin. Durch den Sturz auf den Asphalt wurde die Frau schwer verletzt und musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell