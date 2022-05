POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Bismarckstraße

Gütersloh (ots) - (RB) - Rheda-Wiedenbrück - Am Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr wurde ein Streifenwagen der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück zu einem Einsatz in Rheda-Wiedenbrück entsandt. Grund des Einsatzes war, dass ein Anrufer der Polizei mitteilte, dass eine Person in seiner Wohnung in der Hansemannstraße randalieren würde. Der Anrufer machte sich auch Sorgen um die Partnerin des Randalierers, da er nicht ...

mehr