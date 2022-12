Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Brunsbüttel - Drei "Blinde Passagiere" im Rettungsboot entdeckt

Brunsbüttel (ots)

Heute Morgen gegen 04.30 Uhr wurde die Bundespolizei durch den Kapitän eines im Elbehafen liegenden Frachtschiffes informiert, dass sich drei Personen in einem Rettungsboot versteckt hätten. Beamte des Bundespolizeireviers Brunsbüttel fuhren in den Elbehafen und stellten in dem am Heck angebrachten Rettungsbootes drei Männer fest.

Es konnte ermittelt werden, dass diese über die Gangway auf das Schiff gelangt waren.

Sie wurden zwecks Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Dort stellte die Bundespolizisten bei der erkennungsdienstlichen Behandlung bzw. beim Auffinden von Identitätspapieren fest, dass es sich um zwei 29 und 32-jährge Marokkaner und einen 21-jährigen Syrer handelte.

Das Schiff war von Finnland gekommen und sollte am Wochenende weiter nach Kanada fahren.

Der syrische Mann hatte eine Aufenthaltsberechtigung für Deutschland; die beiden Marokkaner wurden an die Ausländerbehörde verwiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell