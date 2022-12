Kleve-Materborn (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. Dezember 2022) sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses auf der Baegertstraße eingedrungen. Sie entwendeten ein Damen-Pedelec der Marke Diamant. Außerdem stahlen sie eine Brille sowie eine Lampe aus dem Auto, das in der Garage stand. Am Morgen fanden die Anwohner ein fremdes Herrenfahrrad ...

mehr