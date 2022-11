Voerde (ots) - Am Montag in den frühen Morgenstunden wurde eine aufmerksame Zeugin durch verdächtige Geräusche in ihrem Keller geweckt. Die 33-jährige Frau aus Voerde informierte umgehend die Polizei. Im Keller ihres Einfamilienhauses an der Rütterstraße wurden zwei Kellerräume aufgebrochen. Hierbei konnte ein 23-jähriger Täter aus Voerde in den ...

