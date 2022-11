Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Festnahme nach Kellereinbruch - 23-jähriger Täter auf frischer Tat gefasst

Voerde (ots)

Am Montag in den frühen Morgenstunden wurde eine aufmerksame Zeugin durch verdächtige Geräusche in ihrem Keller geweckt. Die 33-jährige Frau aus Voerde informierte umgehend die Polizei. Im Keller ihres Einfamilienhauses an der Rütterstraße wurden zwei Kellerräume aufgebrochen. Hierbei konnte ein 23-jähriger Täter aus Voerde in den Räumlichkeiten angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden bei dem 23-jährigen mehrere Elektronikgeräte aufgefunden, die weiteren Tatorten zugeordnet werden konnten. Der Mann hatte zudem Betäubungsmittel und ein Messer bei sich.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell