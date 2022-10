Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt ++ Altreifen illegal entsorgt ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Hollenstedt/A1. Besorgten Verkehrsteilnehmern ist in der Nacht zum Montag auf der Hansalinie A1 ein Sattelzug aufgefallen, der in Schlangenlinien in Richtung Hamburg unterwegs war. Dem Fahrer sei es offensichtlich schwergefallen, seinen mit Containern beladenen Lkw in der Spur zu halten. Ein Streifenteam der Autobahnpolizei Sittensen machte sich sofort auf den Weg, diese Mitteilung zu überprüfen. Zwischen der Anschlussstelle Hollenstedt und der Rastanlage Aarbachkate konnten die Beamten zu dem beschriebenen Sattelzug aufschließen. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,3 Promille an. Der Fahrer musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Altreifen illegal entsorgt

Stelle. Neun Altreifen und einen leeren Koffer haben Unbekannte am Sonntagvormittag an einem Gemeindeweg zwischen Hellwege und Posthausen illegal entsorgt. Zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr luden sie den Unrat an einer Grünfläche am Straßenrand ab. Hinweise bitte unter Telefon 04264/83646-0 an die Polizeistation Sottrum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell