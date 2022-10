POL-ROW: ++ Suche in der Nacht - Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle ++ Beim Einkaufen bestohlen ++ Baucontainer aufgebrochen ++ Einbruch in Café und Bäckerei ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Suche in der Nacht - Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle ++ Beim Einkaufen bestohlen ++ Baucontainer aufgebrochen ++ Einbruch in Café und Bäckerei ++

Rotenburg (ots)

Suche in der Nacht - Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Bremervörde/Hesedorf. In der Nacht zum Mittwoch ist ein betrunkener Autofahrer im Hesedorfer Ortskern verunglückt. Der 19-jährige Mann war gegen 00.30 Uhr mit seinem Opel auf dem Landwehrdamm in Richtung Essel unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße Auf dem Kloster kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Baum. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Verpflichtungen nachzukommen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Unfall bei der Bremervörder Polizei. Trotz intensiver Suche unter Einbindung von Angehörigen, Einsatzkräften der Feuerwehr und benachbarter Polizeidienststellen konnten die Beamten den offenbar verletzten Unfallverursacher nicht sofort auffinden. Gegen 2 Uhr konnte der 19-Jährige schließlich vor der Wohnung eines Angehörigen angetroffen werden. Er wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Dort bestätigte sich, dass der junge Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Weitere Recherchen in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigten, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der von ihm angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Beim Einkaufen bestohlen

Scheeßel. Am Mittwochnachmittag ist eine 71-jährige Scheeßelerin in einem Einkaufsmarkt am Vahlder Weg von Taschendieben bestohlen worden. Die Frau hatte ihren Korb im Einkaufswagen abgestellt und kurz aus den Augen gelassen. Die Täter nutzten die Unaufmerksamkeit und nahmen die Geldbörse der Seniorin an sich. Darin befanden sich neben dem Bargeld, die üblichen Dokumente und Bankkarten.

Baucontainer aufgebrochen

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle an der Straße Meyerhöfen gleich mehrere Container aufgebrochen. Dazu mussten sie zuvor einen Bauzaun überklettern. In einem aufgebrochenen Baucontainer fanden die Unbekannten einige Werkzeuge. Aus einem anderen Lagercontainer nahmen sie ein Ladegerät mit. Außerdem zapften die Täter noch Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Baggers ab.

Einbruch in Café und Bäckerei

Rotenburg. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Café an der Fußgängerzone eingebrochen und haben versucht in eine Bäckereifiliale an der Großen Straße einzudringen. Dort versuchten sie die Schiebetür mit Gewalt aufzudrücken. Es gelang ihnen aber nicht, das Geschäft durch den schmalen Spalt zu betreten. Auf die gleiche Weise gingen sie an der Eingangstür des Cafés vor. Diesmal ließ sich die Schiebetür weiter öffnen. Als die Täter das Geschäft um 3.13 Uhr das Geschäft betraten, löste ein akustischer Alarm aus. Ohne Beute ergriffen die Einbrecher die Flucht.

Bekifft auf dem E-Scooter

Rotenburg. Ein Streifenteam der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen 22-jährigen Mann auf seinem E-Scooter gestoppt. Er war gegen 1 Uhr in der Brauer Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei dem jungen Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Er musste eine Blutprobe abgeben und wird sich zudem für den illegalen Erwerb von Drogen verantworten müssen.

