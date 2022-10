Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 18-jähriger Biker bei Auffahrunfall verletzt ++ Gülleschieber von Silos geklaut ++ 57-Jährige bei Unfall verletzt ++ Einbruch in Werkstatt ++ E-Scooter am Ronolulu gestohlen ++

Rotenburg (ots)

18-jähriger Biker bei Auffahrunfall verletzt

Hemsbünde. Bei einem Auffahrunfall auf der B 71 ist am Mittwochnachmittag ein 18-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße mit seinem Leichtkraftrad hinter dem VW Crafter eines 38-Jährigen in Richtung Rotenburg unterwegs. Als der Fahrer des Transporters in Höhe des Bartelsdorfer Weges verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte der junge Biker diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Wagen des Vordermannes auf. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.600 Euro.

Gülleschieber von Silos geklaut

Minstedt/Sandbostel/Ebersdorf. Nachdem es in der Nacht zum Dienstag in der Straße Zum Heller in Minstedt an zwei Silos zum Diebstahl von Teilen der Silo-Anlage gekommen ist, wurde jetzt bekannt, dass die Täter auch in Sandbostel und Ebersdorf zugeschlagen haben. In Sandbostel entwendeten die Unbekannten von einem Güllesilo an der K 148 (Klenkenholzer Straße) in Richtung Heinrichsdorf zwei Gülleschieber. In Ebersdorf montierten sie ebenfalls von einem Silo an einem Feldweg parallel zur Großenhainer Straße Gülleschieber ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

57-Jährige bei Unfall verletzt

Vorwerk. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 146 zwischen Dipshorn und Ottersberg ist am Mittwochmittag eine 57-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem VW UP! auf der Kreisstraße in Richtung Ottersberg unterwegs, als sie beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf dem Grünstreifen überfuhr sie zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und kollidierte dann mit einem Straßenbaum. Die 57-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über achttausend Euro.

Einbruch in Werkstatt

Steddorf. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Werkstattraum an der Steddorfer Straße eingebrochen. Dort fielen ihnen drei Motorkettensägen der Marke Stihl in die Hände.

E-Scooter am Ronolulu gestohlen

Rotenburg. Unbekannte haben im Verlauf des Mittwochs am Ronolulu einen E-Scooter gestohlen. Ein 27-jähriger Mann hatte das schwarze Trendfahrzeug des Herstellers MI mit dem Versicherungskennzeichen: 906NID mit einem Zahlenschloss gesichert zwischen 12 Uhr und 20 Uhr am Fahrradständer abgestellt. Als er am Abend damit losfahren wollte, war es verschwunden. Nur das Zahlenschloss hatten die Täter zurückgelassen.

Auto an der Aalterallee aufgebrochen

Rotenburg. Im Verlauf des Mittwochvormittages ist an der Aalterallee ein schwarzer Opel aufgebrochen worden. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine braune Aktentasche gestohlen. Darin befand sich eine schwarze Geldbörse der Marke Puma mit Bargeld, Dokumenten und Bankkarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell