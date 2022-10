Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Trunkenheitsfahrt auf dem Discounterparkplatz - Polizei sucht gefährdete Zeugin ++ Betrügerische Gartenhelfer ++ Unaufmerksam vom Grundstück gefahren ++ Unfall unter E-Bikern ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Trunkenheitsfahrt auf dem Discounterparkplatz - Polizei sucht gefährdete Zeugin

Bremervörde. Eine besorgte Zeugin hat am Dienstagnachmittag bei der Bremervörder Polizei angerufen und eine offensichtliche Trunkenheitsfahrt auf dem Parkplatz eines Discounters an der Alten Straße gemeldet. Der Frau war gegen 14.20 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, der mehrfach versucht habe mit seinem Wagen auf einem Eltern-Kind-Parkplatz einzuparken. Dabei habe er durch seine unsichere Fahrweise eine andere Passantin gefährdet. Nachdem die Zeugin den unbekannten Fahrer auf den für ihn falschen Parkplatz aufmerksam gemacht hatte, parkte der Mann mit seinem Auto an anderer Stelle ebenso ungeschickt ein. Eine Streifenbesatzung machte den 62-jährigen Fahrer im Geschäft ausfindig. Sofort stellte sich heraus, dass die Zeugin die Verkehrstüchtigkeit des Mannes richtig eingeschätzt hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von über 2,5 Promille an. Der 62-Jährige musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein abgeben. Die von ihm gefährdete Passantin wird als etwa 30 Jahre alte Frau mit längeren, blonden Haaren beschrieben. Sie habe einen grauen Mantel getragen und möge sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Polizei melden.

Betrügerische Gartenhelfer

Seedorf. Ein polizeibekannter, 32-jähriger Mann aus dem Raum Stade hat in den zurückliegenden Tagen versucht, einen 76-jährigen Mann mit einer überzogenen Rechnung für Gartenarbeiten zu betrügen. Der Senior hatte zuvor wegen der Vergabe der Außenarbeiten Kontakt zu dem 32-Jährigen aufgenommen. Für den Beschnitt von Efeu und anderen Tätigkeiten sollte zunächst ein Kostenvoranschlag erstellt werden. Kurz darauf tauchten der fremde Mann und seine Mitarbeiter jedoch bei dem 76-Jährigen auf und begannen sofort mit der Arbeit. Nach etwa einer Stunde machten die Männer eine Pause und kamen erst am nächsten Tag zurück. Diesmal forderte der 32-Jährige von dem Senioren viertausend Euro als Lohn. Als der Mann daraufhin die Polizei verständigte, ergriffen die betrügerischen Gartenhelfer die Flucht.

Unaufmerksam vom Grundstück gefahren

Fintel. Bei einem Verkehrsunfall im Amselweg ist am Dienstagabend ein 64-jähriger Autofahrer verletzt worden. Eine 38-jährige Autofahrerin hatte gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW UP! von einem Grundstück fahren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Skoda des 64-Jährigen geachtet. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf sechstausend Euro.

Unfall unter E-Bikern

Heeslingen. Am Dienstagnachmittag sind zwei E-Biker in der Straße Zum Tannenkamp zusammengestoßen. Ein 73-jähriger Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad von der Fahrbahn auf den Radweg geschert und hatte dabei vermutlich den entgegenkommenden 25-jährigen E-Biker übersehen. Bei der Kollision zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Radfahrerin übersehen

Rotenburg. Am Dienstagmorgen ist eine 17-jährige Radfahrerin im Einmündungsbereich B215/Heinrich-Scheele-Allee von einem Auto angefahren worden. Eine 57-jährige Autofahrerin hatte gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW aus der Heinrich-Scheele-Allee nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die von rechts kommende Radfahrerin. Bei der Kollision zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu.

Wem gehört das Fahrrad - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg/Bothel. Zu Beginn des Monats ist ein Jugendlicher von einem Zeugen in Rotenburg dabei beobachtet worden, wie er unerlaubt mit einem fremden Fahrrad vom Fahrradständer der IGS an der Gerberstraße bis in das Mühlenende gefahren ist. Dort warf er das zuvor genutzte Rad achtlos beiseite. Nun sucht die Polizeistation Bothel, die diesen Fall bearbeitet, nach dem Eigentümer des schwarz-silbernen Knaben- oder Mädchenfahrrades des Herstellers BOCAS. Mitteilungen bittet unter Telefon 04266/95568-0.

Taschendiebe im Discounter

Sottrum. Am Montagnachmittag ist eine 81-jährige Seniorin in einem Discounter an der Großen Straße Opfer von Taschendieben geworden. Als sie gegen 15.30 Uhr mit dem Einkaufen beschäftigt war, gelang es den Unbekannten ihre Geldbörse aus einer Tasche im Einkaufswagen zu stehlen. Darin befanden sich neben dem Bargeld die üblichen Dokumente und Bankkarten. An der Kasse fiel der Diebstahl auf.

Einbrecher im Hauswirtschaftsraum

Sottrum. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Upp'n Hoff eingedrungen. Dazu drückten sie das Tor einer Garage auf und gelangten von dort in den Hauswirtschaftsraum. Hier fanden die Täter eine Geldbörse mit Inhalt, einige Gartengeräte und entsprechende Akkus. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweitausend Euro aus.

E-Bike am Einkaufsmarkt gestohlen

Selsingen. Am Montagmittag ist einem 73-Jährigen an einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße das E-Bike gestohlen worden. Der Mann hatte sein Elektrofahrrad des Herstellers Kalkhoff gegen 13 Uhr mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer abgestellt. Als er eine Viertelstunde später vom Einkauf zurückkam, war sein Fahrrad weg.

Harley-Davidson gerät in Brand

Heeslingen. Am Dienstagabend ist ein Harley-Davidson-Motorrad auf der L 142 in Brand geraten. Ein 33-jähriger Biker war gegen 20 Uhr mit dem Motorrad eines Bekannten in Richtung Sittensen unterwegs, als er Qualm unter der Sitzbank bemerkte. Der Mann lenkte die Maschine auf einen Parkplatz in Höhe der Hanrader Kurve und verständigte Polizei und Feuerwehr. Einsatzkräfte konnten einen Vollbrand des Motorrades verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt.

Siloteile gestohlen

Minstedt. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße Zum Heller Teile von zwei Silos gestohlen. Sie montierten die Flanschschieber aus Messing ab und nahmen sie mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von 1.700 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell