POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Winterberg (ots) - In der Mollseifener Straße entwendeten Unbekannte mehrere hundert Liter Heizöl. Am Mittwochmorgen drangen die Täter zwischen 01.00 Uhr und 12.00 Uhr auch in den Keller des Hauses ein. Wie die Täter das Öl entwendet und transportiert haben ist unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held ...

