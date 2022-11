Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensgefahr! Mutmaßlich Drogen verschluckt - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Wanne-Eickel - Herne (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (07. November) flüchtete ein Mann vor Bundespolizisten am Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Dabei verschluckte er eine unbestimmte Anzahl einer weißen Substanz. Rettungskräfte brachten den Mann sofort in ein Krankenhaus.

Gegen 10:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Als ein 26-Jähriger die Beamten erblickte, eilte er schnellen Schrittes davon und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei konnten diese erkennen, dass der augenscheinlich sehr nervöse Mann etwas in seiner geballten Faust hielt. Während die Polizisten dem guineischen Staatsbürger nacheilten, führte dieser plötzlich seine Hand zum Mund und versuchte die sogenannten "Bubbles", welche mit Drogen befüllt waren, herunterzuschlucken. Dabei fiel eine der Konsumeinheiten zu Boden.

Die Einsatzkräfte versuchten den 26-Jährigen aus Herne daran zu hindern, doch dieser leistete erheblichen Widerstand und riss seine Arme mehrfach weg. Zudem stemmte er sich gegen die Beamten und versuchte erneut zu fliehen. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln.

Die Bundespolizisten durchsuchten den Mann und fanden Bargeld in szenetypischer Stückelung, sowie ein Tastenhandy auf. Da der Herner die genaue Menge der verschluckten Betäubungsmittel nicht angab, wurde ein Rettungswagen aufgrund potentieller Lebensgefahr verständigt. Die Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen unverzüglich in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell