BPOL NRW: Aggressiver Betrunkener greift Bundespolizisten an

Münster (ots) - Am Samstagmorgen (05. November) hat ein Betrunkener einen Zug bei der Einfahrt in den Münsteraner Hauptbahnhof zu einer Notbremsung gezwungen. Die Bundespolizei führt nun ein Strafverfahren gegen den Mann. Der 26-jährige Deutsche war morgens um halb acht mit etwa 2,3 Promille in den Gleisen unterwegs, als sich ein Intercity näherte. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete der Triebfahrzeugführer eine ...

mehr