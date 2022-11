Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau würgt Drogeriemitarbeiterin - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Eine Frau (28) entwendete am Samstagabend (05. November) um 21.55 Uhr, in einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrere Kosmetikartikel. Als sie aufgehalten wurde griff sie die Mitarbeiterin (50) der Filiale an. Bundespolizisten nahmen die 28-Jährige vorläufig fest.

Die 28-jährige Deutsche wurde dabei beobachtet, wie sie Kosmetikartikel in ihre mitgeführte Umhängetasche steckte und das Geschäft verließ ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin sprach die junge Frau an und versuchte sie bis zum Eintreffen der Bundespolizei aufzuhalten. Im weiteren Verlauf griff sie der 50-Jährigen an den Hals und würgte sie. Zeugen eilten hinzu, trennten die Angreiferin von der Mitarbeiterin und fixierten die aggressive Frau am Boden. Bundespolizisten nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest. Das Diebesgut befand sich in ihrer Umhängetasche und konnte wieder ausgehändigt werden. Videoaufzeichnungen bestätigten die Zeugenaussagen und wurden gesichert.

Die Tatverdächtige ist bereits wegen gleichgelagerter Taten polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurde zunächst in Gewahrsam genommen und an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Düsseldorf übergeben. Ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls und der Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell