Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Zigarettenautomat

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Von-Galen-Straße; Tatzeit: zwischen 25.10.2022, 09:00 Uhr, und 26.10.2022, 07:30 Uhr;

In Bocholt haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Die Täter hatten sich an einem Gerät mit Gewalt zu schaffen gemacht, das an der Von-Galen-Straße aufgestellt ist. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 09.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr. An dem Automaten hatte bereits ein Schaden bestanden: In der Nacht zum 12. Oktober war es daran zu einer Sprengung gekommen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter jetzt durch die neu entstandene Öffnung mehrere Schachteln Zigaretten, die sich noch im Gerät befunden hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell