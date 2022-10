Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Freiherr-von-Vincke-Straße; Tatzeit: zwischen 21.10.2022, 04:30 Uhr, und 26.10.2022, 14:00 Uhr;

Stand gehalten hat in Gronau eine Eingangstür an einem Wohnhaus unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten vergeblich versucht, in das Gebäude an der Freiherr-von-Vincke-Straße einzudringen. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen Freitagnacht und Mittwochnachmittag. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell