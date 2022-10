POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag zu: Gefahr durch entlaufenes Rind

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Zum Rotering; Tatzeit: zwischen 22.10.2022, 13:00 Uhr, und 25.10.2022, 08:00 Uhr; In einen Blumenpavillon eingebrochen sind Unbekannte in Ahaus. Zu dem Geschehen an der Straße Zum Rotering kam es zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand machten die Einbrecher keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) ...

