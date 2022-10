Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Gronau/Heek/Stadtlohn - Geschädigte von Sexualstraftat gesucht

Ahaus/Gronau/Heek/Stadtlohn (ots)

Tatorte: Ahaus, Gronau, Heek, Stadtlohn;

Tatzeit: 25.10.2022

Zu exhibitionistischen Übergriffen auf Frauen kam es am Dienstag in den Städten und Gemeinden Ahaus, Gronau, Heek sowie Stadtlohn. Ermittlungen führten zu dem mutmaßlichen Täter. Der zunächst Unbekannte hatte mehrere Geschädigte in den genannten Orten nach eigenen Angaben aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kriminalinspektion 1 bittet die Geschädigten, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02861) 9000, aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell