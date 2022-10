Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reken (ots)

Unfallort: Reken - Ortsteil Maria Veen, Meisenweg;

Unfallzeit: 24.10.2022, 16:30 Uhr;

Sachschaden hinterlassen hat ein Autofahrer am Montag in Reken im Ortsteil Maria Veen nach einem Unfall. Zurück blieb gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz am Meisenweg ein angefahrener schwarzer VW. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge hatte angegeben, dass sich dabei um einen Transporter vom Typ Mercedes-Benz Vito gehandelt haben soll. Die Polizei bittet den Unbekannten, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell