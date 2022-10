POL-BOR: Vreden - Zeugensuche nach Einbruch in Stallgebäude

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Dorotheenstraße Tatzeit: 26.10.2022, 03:50 Uhr Von einem Fensterbrett stahlen Unbekannte eine Geldbörse in Gronau-Epe. Um an ihre Beute zu gelangen, warfen die Täter eine Fensterscheibe ein, griffen durch das Loch und nahmen das Portemonnaie an sich. Zu dem Geschehen an der Dorotheenstraße kam es am Mittwoch gegen 03.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

