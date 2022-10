POL-BOR: Gronau - Mit Drogen, jedoch ohne Führerschein unterwegs

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, L 560 / K 63; Unfallzeit: 25.10.2022, 04:30 Uhr; Leichte Verletzungen hat eine 57 Jahre alte Vredenerin bei einem Verkehrsunfall in Vreden am Dienstagmorgen erlitten. Die Autofahrerin war gegen 04.30 Uhr auf der Landesstraße 560 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ottenstein unterwegs. Die Landesstraße verläuft nach rechts in Richtung Ahaus. In Richtung Ottenstein wird der ...

